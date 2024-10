Eventi estremi, nel 2024 se ne contano circa 2.000, scattano le polizze obbligatorie (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel periodo compreso tra gennaio e metà settembre di quest’anno, l’Italia ha registrato ben 1.899 Eventi estremi, di cui 212 tornado (52 solo nella prima metà di settembre, con il 71% di questi fenomeni concentrati lungo le coste tirreniche), 1.023 nubifragi (157 dei quali nella prima metà di settembre, colpendo soprattutto le regioni del Centro-Nord con il 91% degli episodi) e 664 grandinate, caratterizzate da chicchi di grandi dimensioni (37 nella prima metà di settembre, con un record in Versilia dove i chicchi di grandine hanno raggiunto un diametro compreso tra i 7 e i 9 cm). Questi dati allarmanti sono stati raccolti dall’Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche, evidenziando un trend di crescente intensità e frequenza degli Eventi meteorologici estremi in tutto il Paese. Quifinanza.it - Eventi estremi, nel 2024 se ne contano circa 2.000, scattano le polizze obbligatorie Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel periodo compreso tra gennaio e metà settembre di quest’anno, l’Italia ha registrato ben 1.899, di cui 212 tornado (52 solo nella prima metà di settembre, con il 71% di questi fenomeni concentrati lungo le coste tirreniche), 1.023 nubifragi (157 dei quali nella prima metà di settembre, colpendo soprattutto le regioni del Centro-Nord con il 91% degli episodi) e 664 grandinate, caratterizzate da chicchi di grandi dimensioni (37 nella prima metà di settembre, con un record in Versilia dove i chicchi di grandine hanno raggiunto un diametro compreso tra i 7 e i 9 cm). Questi dati allarmanti sono stati raccolti dall’Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche, evidenziando un trend di crescente intensità e frequenza deglimeteorologiciin tutto il Paese.

