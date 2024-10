Dimarco è il Pirelli Player of the Month: settembre da urlo all’Inter (Di martedì 8 ottobre 2024) Federico Dimarco ha vinto il premio Pirelli come miglior giocatore dell’Inter del mese di settembre. Il calciatore italiano si è distinto per prestazioni convincenti in ogni competizione disputata, venendo così premiato dai suoi tifosi. IL MESE – Federico Dimarco è stato premiato dai tifosi dell’Inter come miglior giocatore del mese di settembre. L’esterno italiano, oltre ad aver disputato prestazioni all’altezza nel corso degli incontri dello scorso mese, ha anche siglato un gol nel derby casalingo perso contro il Milan e servito un assist a Lautaro Martinez nel successo esterno contro l’Udinese. Ora, il calciatore nerazzurro è atteso dai due impegni di Nations League contro Belgio e Israele. Dimarco miglior giocatore dell’Inter del mese di settembre: l’annuncio I COMPLIMENTI – L’Inter si è complimentata con il suo numero 32 attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Inter-news.it - Dimarco è il Pirelli Player of the Month: settembre da urlo all’Inter Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Federicoha vinto il premiocome miglior giocatore dell’Inter del mese di. Il calciatore italiano si è distinto per prestazioni convincenti in ogni competizione disputata, venendo così premiato dai suoi tifosi. IL MESE – Federicoè stato premiato dai tifosi dell’Inter come miglior giocatore del mese di. L’esterno italiano, oltre ad aver disputato prestazioni all’altezza nel corso degli incontri dello scorso mese, ha anche siglato un gol nel derby casalingo perso contro il Milan e servito un assist a Lautaro Martinez nel successo esterno contro l’Udinese. Ora, il calciatore nerazzurro è atteso dai due impegni di Nations League contro Belgio e Israele.miglior giocatore dell’Inter del mese di: l’annuncio I COMPLIMENTI – L’Inter si è complimentata con il suo numero 32 attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

