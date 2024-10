Da Pontecagnano a Cava, fino a Scafati: raffica di furti nel nostro territorio (Di martedì 8 ottobre 2024) Da Pontecagnano, a Cava e a Scafati: non si contano i furti registrati nel nostro territorio. "È il quarto furto in questa giornata- ha scritto oggi su Facebook una cittadina di Pontecagnano Faiano - Vi prego: chiunque avvistasse una Panda rossa targata FZ212KR chiami i carabinieri. Mi è stata Salernotoday.it - Da Pontecagnano a Cava, fino a Scafati: raffica di furti nel nostro territorio Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Da, ae a: non si contano iregistrati nel. "È il quarto furto in questa giornata- ha scritto oggi su Facebook una cittadina diFaiano - Vi prego: chiunque avvistasse una Panda rossa targata FZ212KR chiami i carabinieri. Mi è stata

