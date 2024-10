Secoloditalia.it - Consulta, Nordio: “L’Aventinismo per sfuggire alla dialettica non è mai una buona scelta”

(Di martedì 8 ottobre 2024)e diserzioni. “Penso che in linea generale l’opposizione debba fare l’opposizione in Parlamento esprimendo le ragioni per cui non condivide certi tipi di scelte. Questa è la sua funzione doverosa. E– allontanarsi dstanza dove su svolge laparlamentare non è mai unasecondo me”. Così dai microfoni di Sky Tg 24 il ministro della Giustizia Carlosul tema del giorno: l’elezione, finita con una nuova fumata nera del giudice mancante della Corte costituzionale. Un’occasione mancata per il centrosinistra che ancora una volta, come sulla Rai, sceglie la fuga.delle opposizione non è unaidea Il candidato sarà Francesco Saverio Marini? “Vedremo, tutte le persone indicate hanno i requisiti per questa alta carica.