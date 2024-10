Ilfattoquotidiano.it - Bolzano, la marcia delle donne per i diritti: “Dopo 23 anni ancora manca una struttura adeguata per accogliere chi subisce violenza”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Unaadatta per ospitare la Casa, che abbia il giusto numero di posti e non sia temporanea. E non solo: consultori laici e indipendenti; l’accesso gratuito a metodi contraccettivi; educazione sessuale obbligatoria nelle scuole; l’attuazione del Piano d’azione provinciale per la parità di genere. Sono queste le richieste (finora senza risposta) della(Frauen Marsch) che, sabato 5 ottobre, ha radunato 1500 manifestanti nel centro di. “L’anno scorso”, ha dichiarato Christine Clignon, presidente dell’Associazione Gea, “qui, abbiamo presentato cinque richieste politiche. Poi sono state inviate mensilmente al nuovo consiglio provinciale come promemoria: si tratta di rivendicazioni in un’ottica di prevenzione realisticamente attuabili, urgenti e misurabili.