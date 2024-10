Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, la reazione di Pier Silvio Berlusconi: “Come l’ha presa” (Di martedì 8 ottobre 2024) Barbara D’Urso è stata protagonista dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, la conduttrice napoletana è stata ospite speciale del programma di Milly Carlucci e non è tardata ad arrivare la reazione di Pier Silvio Berlusconi. La D’Urso si è molto divertita a fare la ballerina per una notte, lei è noto quanto ami la danza e chiaramente non sono mancate parole riguardo quanto accaduto e il fatto che dall’oggi al domani – Come lei racconta – sia stata sostituita a Mediaset. Barbara D’Urso parla di Mediaset, qual è stata la reazione di Pier Silvio Berlusconi? Barbara D’Urso nonostante fosse a Ballando con le Stelle per ballare, pare che si sia voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe riguardo la sua esperienza con l’azienda del Biscione. Velvetmag.it - Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, la reazione di Pier Silvio Berlusconi: “Come l’ha presa” Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 8 ottobre 2024)è stata protagonista dell’ultima puntata dicon le, la conduttrice napoletana è stata ospite speciale del programma di Milly Carlucci e non è tardata ad arrivare ladi. Lasi è molto divertita a fare la ballerina per una notte, lei è noto quanto ami la danza e chiaramente non sono mancate parole riguardo quanto accaduto e il fatto che dall’oggi al domani –lei racconta – sia stata sostituita a Mediaset.parla di Mediaset, qual è stata ladinonostante fosse acon leper ballare, pare che si sia voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe riguardo la sua esperienza con l’azienda del Biscione.

