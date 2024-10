Atletico Madrid: Riyad Air nuovo naming sponsor dello stadio, accordo fino al 2033 (Di martedì 8 ottobre 2024) L’Atletico Madrid si prepara a salutare il Civitas Metropolitano, accogliendo il Riyad Air Metropolitano: come rivela Expansion, il club spagnolo ha trovato l’accordo con la compagnia saudita che diventa naming sponsor dell’impianto casalingo dei colchoneros. Un accordo molto importante, che porterà nelle casse dell’Atletico una cifra tra i 250 e i 300 milioni di euro, bonus compresi, con un legame che durerà almeno fino al 2033. Atletico Madrid: Riyad Air nuovo naming sponsor dello stadio, accordo fino al 2033 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’si prepara a salutare il Civitas Metropolitano, accogliendo ilAir Metropolitano: come rivela Expansion, il club spagnolo ha trovato l’con la compagnia saudita che diventadell’impianto casalingo dei colchoneros. Unmolto importante, che porterà nelle casse dell’una cifra tra i 250 e i 300 milioni di euro, bonus compresi, con un legame che durerà almenoalAiralSportFace.

