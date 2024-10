Arriva un nuovo datacenter alle porte di Milano (e un’area agricola diventa pubblica) (Di martedì 8 ottobre 2024) Saranno sostituiti da un maxi data center i capannoni abbandonati della Ex Cise di Redecesio a Segrate. L’area abbandonata (75mila metri quadri in disuso da 25 anni) sarà riqualificata da Cyrus One che installerà il polo. Non è la sola trasformazione che subirà Segrate, nei mesi scorsi l’area del Milanotoday.it - Arriva un nuovo datacenter alle porte di Milano (e un’area agricola diventa pubblica) Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Saranno sostituiti da un maxi data center i capannoni abbandonati della Ex Cise di Redecesio a Segrate. L’area abbandonata (75mila metri quadri in disuso da 25 anni) sarà riqualificata da Cyrus One che instrà il polo. Non è la sola trasformazione che subirà Segrate, nei mesi scorsi l’area del

Rivoluzione GEDI - Molinari via da Repubblica - Mario Orfeo nuovo direttore - Elkann lascia la presidenza - al suo posto arriva Scanavino - Anche John Elkann lascia il suo ruolo di vertice alla presidenza della società editoriale e al suo posto arriva Maurizio Scanavino, che passa la carica di Ad . Rivoluzione nel gruppo GEDI: Maurizio Molinari via da Repubblica e al suo posto arriva Mario Orfeo, nuovo direttore in carica del ... (Ilgiornaleditalia.it)

Sestogusto chiude e arriva un nuovo ristorante. Grandi cambiamenti in via Stampatori a Torino - Quando a inizio anno abbiamo raccontato della chiusura dell’avventura decennale a Saluzzo di Massimiliano Prete - uno dei lievitisti più apprezzati d’Italia - con la sua pizzeria Gusto Divino, era nell'aria che le novità non sarebbero finite lì. «Il cambiamento fa parte di noi, per crescere ... (Gamberorosso.it)

Santo Stefano di Camastra - arriva dal Ris il nuovo comandante dei carabinieri - Nei giorni scorsi il Maggiore Angelo Salici ha assunto il Comando della Compagnia Carabinieri di Santo Stefano di Camastra subentrando al Capitano Adolfo Donatiello, destinato ad assolvere altro incarico. Salici, 46 anni, originario di Catania, proviene dal Ris di Messina, Reparto speciale... (Messinatoday.it)