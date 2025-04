Ancona due ragazzini accerchiati dai baby maranza Mani al collo | Dateci tutto quello che avete

Ancona - Prima li accerchiano, poi li minacciano mettendogli le Mani al collo. tutto per i pochi euro che hanno nelle tasche o forse soltanto per il gusto di sentirsi grandi, come criminali. Corriereadriatico.it - Ancona, due ragazzini accerchiati dai baby maranza. Mani al collo: «Dateci tutto quello che avete» Leggi su Corriereadriatico.it - Prima li accerchiano, poi li minacciano mettendogli lealper i pochi euro che hanno nelle tasche o forse soltanto per il gusto di sentirsi grandi, come criminali.

