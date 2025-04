Brignone i dettagli dell' intervento VIDEO Pronta alla nuova sfida rifarei tutto

AGI - È perfettamente riuscito l'intervento chirurgico per la riduzione e sintesi della frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra di Federica Brignone. Lo fa sapere la Fisi. Nel corso del delicato intervento chirurgico alla gamba sinistra di Federica Brignone presso la clinica La Madonnina di Milano, è stata evidenziata anche la rottura del legamento crociato anteriore, che verrà valutata nelle prossime settimane. La campionessa mondiale di slalom gigante e vincitrice della Coppa del mondo, in serata è stata sottoposta a riduzione e sintesi della frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Inoltre, nel corso dell'intervento i medici hanno provveduto alla riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio.

