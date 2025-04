Il Messina Futsal ospita la Gear Piazza Armerina nell’ultima partita della regular season

regular season del campionato di serie A2 di calcio a 5. nell’ultima giornata, il Messina Futsal ospiterà, al “PalaLaganà” di Montepiselli, la Gear Piazza Armerina. Piccolo e compagni affronteranno questa partita con il morale alto dopo il fondamentale successo ottenuto sul. Today.it - Il Messina Futsal ospita la Gear Piazza Armerina nell’ultima partita della regular season Leggi su Today.it Terminerà sabato ladel campionato di serie A2 di calcio a 5.giornata, ilospiterà, al “PalaLaganà” di Montepiselli, la. Piccolo e compagni affronteranno questacon il morale alto dopo il fondamentale successo ottenuto sul.

Il Messina Futsal ospita la Gear Piazza Armerina nell’ultima partita della regular season. La Team Volley Messina espugna il PalaBucalo rimontando due set al Santa Teresa. Serie A2, il Messina Futsal batte in trasferta il Sammichele e va al playout. CALCIO A 5 A2. – Il Messina Futsal attende la visita della capolista Soverato. Il Messina Futsal si illude, la capolista Canicattì espugna il PalaLaganà. Letojanni supera in tre set la Volley Valley Catania e consolida il quarto posto. Ne parlano su altre fonti

Il Messina Futsal espugna Sammichele e si assicura almeno il playout - Vittoria esterna per 6-3 nella penultima giornata, mal che vada come lo scorso anno i giallorossi proveranno a mantenere la A2 allo spareggio salvezza ... (msn.com)

Il Messina Futsal batte in trasferta il Sammichele: giocherà il playout salvezza - Il Messina Futsal ha conquistato la vittoria, fin qui, più importante della sua stagione. Nella penultima giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5, la squadra giallorossa ha battuto in trasfe ... (messinasportiva.it)

Messina Futsal, sfida da dentro o fuori sul campo del Sammichele - La partita, valida per la 10ª giornata di ritorno della regular season, inizierà, in contemporanea con le altre in programma, alle ore 18.00 ... (strettoweb.com)