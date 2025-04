Lanazione.it - I Kickers Narnali allungano a più sei complice il pari del Bellini Bacchereto

La capolista allunga nel campionato pratese Uisp di calcio. Isono infatti saliti a + 6 nei confronti della secondaGiacomodopo aver travolto il Vergaio 2003 con un perentorio 7-0. IlGiacomonon è riuscito ad andare al di là del 2-2 con il Real Chiesanuova. Sugli altri campi, l’Olimpia Prato cade in casa contro il Giusti Stefano Comeana, che si impone per 2-1: Vollero porta in vantaggio i padroni di casa al 20’, ma Aldi pareggia al 37’; la rete decisiva arriva al 4’ della ripresa con Lupo. Partita ricca di emozioni tra la Polisportiva Il Sogno e Avis Verag Prato Est, terminata 2-3. I padroni di casa vanno avanti con Raihane al 17’, ma Djagne pareggia due minuti dopo. Nella ripresa Mauro riporta avanti Il Sogno al 12’, ma Aldrovandi al 25’ e Mbaye al 35’ ribaltano il risultato e regalano i tre punti all’Avis Verag Prato Est.