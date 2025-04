L’ex sindaco di Bari | Se arrivano in A i De Laurentiis venderanno | ho conosciuto compratori

Bari.it riporta alcune dichiarazioni delL’ex sindaco di Bari Antonio Decaro all’atteso incontro con i tifosi voluto fortemente per chiarire la decisione di assegnare alla Filmauro, già proprietaria del Napoli, la squadra cittadina nell’agosto del 2018 dopo il fallimento e la ripartenza dalla Serie D:De Caro sulla multiproprietà a Bari«La scelta di affidare il Bari alla famiglia De Laurentiis è mia, mi prendo tutte le responsabilità. Mi dicono che lo faccio per i voti, ma è assurdo. Se parlo da tifoso del Bari non aumenta il mio consenso nel resto della Puglia e d’Italia. Ora confrontiamoci. C’erano dei prestanome che non ho fatto partecipare perché volevo la massima trasparenza, Preziosi l’avevo chiamato io, ma ha sbagliato nel presentare la domanda, mentre Brienza è arrivato dopo presentando una domanda in ritardo e tra l’altro senza nulla dentro. Ilnapolista.it - L’ex sindaco di Bari: «Se arrivano in A, i De Laurentiis venderanno: ho conosciuto compratori» Leggi su Ilnapolista.it Pianeta.it riporta alcune dichiarazioni deldiAntonio Decaro all’atteso incontro con i tifosi voluto fortemente per chiarire la decisione di assegnare alla Filmauro, già proprietaria del Napoli, la squadra cittadina nell’agosto del 2018 dopo il fallimento e la ripartenza dalla Serie D:De Caro sulla multiproprietà a«La scelta di affidare ilalla famiglia Deè mia, mi prendo tutte le responsabilità. Mi dicono che lo faccio per i voti, ma è assurdo. Se parlo da tifoso delnon aumenta il mio consenso nel resto della Puglia e d’Italia. Ora confrontiamoci. C’erano dei prestanome che non ho fatto partecipare perché volevo la massima trasparenza, Preziosi l’avevo chiamato io, ma ha sbagliato nel presentare la domanda, mentre Brienza è arrivato dopo presentando una domanda in ritardo e tra l’altro senza nulla dentro.

Bari, in attesa del faccia a faccia di Decaro coi tifosi gli Ultras arrivano all'Abeliano - Cori, amarezza e rabbia composta dei tifosi arrivati davanti al teatro dove l'ex sindaco spiegherà le ragioni per le quali affidò la squadra ai De Laurentiis ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Bari, l'ex sindaco: "La verità su De Laurentiis, da tifoso mi sento tradito. Avevano venduto..." - 'I De Laurentiis non hanno mai voluto investire sulle infrastrutture perché in caso di Serie A devono vendere', ha spiegato Decaro. (msn.com)

Il sindaco Leccese scrive al ministro Giorgetti sul caso Banca Popolare Bari: "Ristori per risparmiatori" - Il primo cittadino barese ha inviato una nota ufficiale al titolare del dicastero dell’Economia per sollecitare interventi a tutela di chi ha perso i propri risparmi per le note vicende che hanno trav ... (baritoday.it)