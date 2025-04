Urto tra treni | Errore umano | Il macchinista non intervenne

Urto tra i treni passeggeri Frecciarossa 8828 Lecce-Venezia e Regionale 1742 Bologna-Rimini su cui il ministero aveva avviato l’investigazione di propria competenza, "ancora in corso". Secondo quanto osservato da Ansfisa, l’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - ha proseguito Ferrante -, "la collisione è stata causata da una indebita retrocessione del treno 8828 che così è andato a urtare il primo veicolo di testa del Regionale 1742, fermo, ma diretto nella stessa direzione, davanti al segnale di blocco disposto a via impedita". Ilrestodelcarlino.it - Urto tra treni : "Errore umano": "Il macchinista non intervenne" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Nessun collegamento diretto tra il progetto di quadruplicamento dei binari della tratta Bologna-Castel Bolognese e l’incidente ferroviario verificatosi nei pressi della stazione di Faenza dopo le 20 del 10 dicembre 2023. Il sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante, rispondendo a una interrogazione della parlamentare ravennate del Pd Ouidad Bakkali, è tornato sull’tra ipasseggeri Frecciarossa 8828 Lecce-Venezia e Regionale 1742 Bologna-Rimini su cui il ministero aveva avviato l’investigazione di propria competenza, "ancora in corso". Secondo quanto osservato da Ansfisa, l’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - ha proseguito Ferrante -, "la collisione è stata causata da una indebita retrocessione del treno 8828 che così è andato a urtare il primo veicolo di testa del Regionale 1742, fermo, ma diretto nella stessa direzione, davanti al segnale di blocco disposto a via impedita".

Urto tra treni : "Errore umano": "Il macchinista non intervenne". Urto fra treni, 17 feriti lievi. Gravi ritardi. Il mistero della retromarcia prima dello scontro tra treni a Faenza: «Guasto ai freni o errore umano. Trento-Malè, urto fra treni Un errore negli scambi. Caluso, incidente ferroviario: treno investe Tir, due morti e 21 feriti | Foto. Scontro tra treni a Faenza, sul Frecciarossa c'era l'ad di Rfi. "Non è intervenuto". Ne parlano su altre fonti

Treni, si fa luce sulla strage - che ha dato al treno il consenso per partire senza fare la telefonata. La procedura non è stata proprio messa in atto: ecco perché è accaduto l'incidente. Dunque è stato un errore umano grave ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Moby Prince: errore umano e nebbia - (ANSA) - LIVORNO, 7 MAG -''L'incidente e'stato per un errore umano dovuto a un banco di nebbia che ha avvolto la Moby Prince prima dell'urto sulla petroliera''.Lo ha detto il procuratore di ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)