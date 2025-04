Napoli | denaro ai Carabinieri per chiudere un occhio il tentativo fallito di un 40enne

Un importante servizio di controllo del territorio è stato organizzato dai Carabinieri della Compagnia Napoli Stella e del Reggimento Campania nella zona di Porta Capuana e nelle aree limitrofe, nell'ambito del piano di contrasto alla criminalità disposto dal Comando Provinciale di Napoli. Durante i controlli, i militari hanno scoperto un laboratorio abusivo allestito in un appartamento del quartiere Forcella, utilizzato per la produzione di merce contraffatta. Oltre al sequestro di materiali e attrezzature per la falsificazione – tra cui stampanti, cliché, accessori moda e certificati contraffatti – è stato arrestato un 40enne di origini senegalesi che si è opposto con violenza ai militari nel tentativo di evitare la perquisizione.

