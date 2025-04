Sport.quotidiano.net - Capitan Pergreffi torna ad allenarsi. Col Pisa il dubbio: Gliozzi o Mendes?

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Alessandro TronconeC’è un’altra bella notizia di inizio primavera ad allietare i canarini. A sei mesi esatti dall’ultima presenza in campionato (Catanzaro-Modena, del 6 ottobre 2024)to adcon il gruppo, messa alle spalle la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Lo aveva promesso, d’altronde. Tra marzo e aprile avrebbe voluto rimettere gli scarpini per dare una mano nel rush finale e così è stato, magari non da subito ama è lecito aspettarsi qualche minuto nelle giornate a ridosso della bandiera a scacchi del campionato. In più, il Modena ritrova effettivamente il suo uomo cardine. Un conto è stare vicino al gruppo da infortunato (cosa chemai ha fatto mancare), un conto è vivere l’allenamento e la settimana da vicino.