Una fioritura da record | lo spettacolo della natura al Campo dei fiori

fioritura come accaduto poche volte nel recente passato. Il Campo dei fiori a Galbiate in questi primi giorni di primavera è uno spettacolo, con il prato completamente fiorito fra tulipani e "tantissime nuove varietà che stanno fiorendo", come ha scritto Cristina Tosi, imprenditrice e gestore.

