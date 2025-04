The Testaments | cast storia e tutto quello che sappiamo sullo spinoff di The Handmaid’s Tale

Testaments: cast, storia e tutto quello che sappiamo sullo spinoff di The Handmaid’s TaleDopo l’annuncio che era in lavorazione uno spin-off di The Handmaid’s Tale, ci sono stati molti aggiornamenti sul cast e sui dettagli della storia di The Testaments. Ambientato 15 anni dopo Il racconto dell’ancella, I testamenti è il secondo libro della serie e segue le prospettive di tre donne (zia Lydia, Agnes Jemima e Daisy), che raccontano cosa è successo a Gilead dopo che June Osborne è stata presa dagli “Occhi”. Dopo che viene rivelato che zia Lydia era una talpa di Mayday, queste tre donne si uniscono e cercano di abbattere il regime dall’interno.Scritto da Margaret Atwood, il secondo romanzo della serie The Handmaid’s Tale è pieno di sottotrame che fanno riflettere e continua a trattare argomenti come la repressione delle donne, la perdita di potere e l’abuso di potere. Leggi su Cinefilos.it Thechedi TheDopo l’annuncio che era in lavorazione uno spin-off di The, ci sono stati molti aggiornamenti sule sui dettagli delladi The. Ambientato 15 anni dopo Il racconto dell’ancella, I testamenti è il secondo libro della serie e segue le prospettive di tre donne (zia Lydia, Agnes Jemima e Daisy), che raccontano cosa è successo a Gilead dopo che June Osborne è stata presa dagli “Occhi”. Dopo che viene rivelato che zia Lydia era una talpa di Mayday, queste tre donne si uniscono e cercano di abbattere il regime dall’interno.Scritto da Margaret Atwood, il secondo romanzo della serie Theè pieno di sottotrame che fanno riflettere e continua a trattare argomenti come la repressione delle donne, la perdita di potere e l’abuso di potere.

