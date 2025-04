Vlahovic è il prescelto l’affare è possibile | fissato il prezzo per l’addio

Vlahovic è ancora in bilico e nelle ultime ore sembra esser stata decisa la sua reale destinazione.Il cambio in panchina tra Thiago Motta e Igor Tudor sembra aver tranquillizzato le cose in casa Juventus, specialmente per quel che riguarda Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è tornato titolare nell'ultimo match, nutre del gradimento del nuovo allenatore e anche domenica il calciatore partirà titolare nella sfida contro la Roma, decisiva in chiave Champions League.Vlahovic è il prescelto, l'affare è possibile: fissato il prezzo per l'addio (Lapresse) TvPlayLa qualificazione alla principale coppa europea è ormai l'unico vero obiettivo per la squadra torinese che non può più sbagliare e non può permettersi nuovi cali di concentrazione, per questo la sfida dell'Olimpico sarà fondamentale visto poi il resto del calendario.

