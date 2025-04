Il Messina Futsal ospita la Gear Piazza Armerina nell’ultima partita della regular season

regular season del campionato di serie A2 di calcio a 5. nell'ultima giornata, il Messina Futsal ospiterà, al "PalaLaganà" di Montepiselli, la Gear Piazza Armerina. Piccolo e compagni affronteranno questa partita con il morale alto dopo il fondamentale successo ottenuto sul

