Trumptax come funziona e come provare l’app contro i dazi di Trump lanciata da Avs

Tax è un’app che riconosce la provenienza dei prodotti e avvisa l’utente se questi arrivano dagli Usa. L’obiettivo dellicazione è aiutare chi la usa a evitare i prodotti americani e così boicottare idi Donald, preferendo prodotti europei, e italiani in particolare. A lanciare il software sono stati nelle scorse ore i leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli in un flash mob davanti alla Camera dei Deputati. «È chiaro che se domani, al supermercato, ho di fronte un vino della Napa Valley e uno toscano, non ho dubbi e scelgo quello toscano», ha illustrato Bonelli portando ad esempio uno dei prodotti italiani più colpiti dai: il vino.diè disponibile per tutti i dispositivi Android e nella versione web sul sito