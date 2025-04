Ilfattoquotidiano.it - Brignone operata dopo l’incidente: è già corsa contro il tempo per i Giochi 2026

Una violenta e inaspettata sterzata del destino ad appena una manciata di porte dalla fine di una stagione unica e inimitabile. Federicachiude il suo anno magico finendo in sala operatoria per la frattura di tibia e perone, oltre che la rottura del crociato anteriore. Una inforcata con il braccio a metà percorso del gigante valido per i campionati italiani all’Alpe Lusia, in Val di Fassa, le strappano via gioia e sorriso condizionando inevitabilmente la preparazione estiva in vista delle Olimpiadi invernali in casa, a Cortina, dove è attesa come una delle regine azzurre delle nevi.La valdostana è incappata in una extra-rotazione uscendo da una porta verso destra, con un movimento anomalo delle gambe e un violento impatto sulla neve. Drammatico il responso della Tac che ha evidenziato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone, è stata trasferita in elicottero alla clinica Madonnina per il completamento degli esami radiologici prima di sottoporsi in serata all’operazione dal dottor Andrea Panzeri, medico chirurgo, responsabile della Commissione medica della Fisi, lo stesso che ha operato Sofia Goggia oltre un anno fa per la frattura del pilone tibiale destro.