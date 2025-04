Notizie.com - Dazi di Trump, la black list italiana: ecco tutti prodotti (amatissimi negli Usa) a rischio

Leggi su Notizie.com

Il terremoto economico-finanziario provocato daiscatenati dal presidente Usa Donaldsta tenendo in apprensione anche migliaia di aziende italiane.di, laUsa) che rischiano di sparire dagli scaffali (CANVA FOTO) – Notizie.comStando a quanto annunciato dal tycoon, dopo quelli sulle automobili, sabato 5 aprile entreranno in vigore le tariffe per tantissimi altri. La premier Giorgia Meloni ieri ha disdettogli impegni per analizzare la situazione: “Non è una catastrofe”, ha poi annunciato.Staremo a vedere, anche perché ci sono da considerare moltissimi fattori. L’Unione europea, Italia compresa, esporta verso gli Usa molti piùdi quanti ne importi. È questo il “disavanzo” cuie i suoi anai fanno riferimento quando parlano di “reciproci”, che in realtà l’Europa non ha mai imposto.