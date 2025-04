Cinemaserietv.it - Fantastici Quattro – Primi Passi, la descrizione del trailer al CinemaCon: novità in casa Richards

Marvel Studios ha svelato un nuovoesclusivo di “” durante il, attirando l’attenzione degli aponati grazie a dettagli inediti e al ritorno di alcuni elementi classici della saga. Il film, atteso nelle sale il 23 luglio, è interpretato da Pedro Pascal (Reed), Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) ed Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm). Diretto da Matt Shakman, il progetto mira a riportare l’MCU ai suoi giorni di gloria dopo alcune difficoltà recenti.Ilintroduce nuovi sviluppi nella trama, rivelando che Reed e Sue sono in attesa di un bambino (Franklin, figura importante nei fumetti), con Kirby mostrata con un evidente pancione. Questo elemento rappresenta un punto di svolta per l’MCU, segnando la prima volta in cui viene presentata una supereroina madre e lavoratrice.