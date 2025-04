SpaceSail il colosso cinese dei satelliti che sfida gli Usa e Musk

cinese Long March-8 è decollato dalla provincia tropicale di Hainan per depositare 18 satelliti nell'orbita terrestre bassa. La Thousand Sails Constellation ha così raggiunto le 90 unità operative da quando, nell'agosto 2024, Qianfan, meglio nota come SpaceSail, un'azienda spaziale cinese sostenuta dal governo municipale di Shanghai e dall'Accademia cinese delle Scienze, ha lanciato il suo ambizioso progetto con l'obiettivo di fornire Internet a banda larga dallo spazio a livello globale. Vi ricorda qualcosa? Esatto: la mission della costellazione Starlink di Elon Musk. Non a caso la Cina intende costruire una mega-costellazione formata da oltre 14.000 satelliti per competere direttamente con SpaceX. Toccherà a SpaceSail, la start-up creata da Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST), raggiungere e poi superare Musk.

