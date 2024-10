Anzio | Nettuno Spaccio di droga tentata estorsione lesioni personali La Polizia arresta 4 persone e sequestra 13Kg di hashish

Anzio | Nettuno. Spaccio di droga, tentata estorsione, lesioni personali. La Polizia arresta 4 persone e sequestra 1,3Kg di hashish (Di martedì 8 ottobre 2024) Cronache Cittadine Anzio Nettuno – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Anzio-Nettuno, a seguito della segnalazione di una lite L'articolo Anzio Nettuno. Spaccio di droga, tentata estorsione, lesioni personali. La Polizia arresta 4 persone e sequestra 1,3Kg di hashish Cronache Cittadine. Cronachecittadine.it - Anzio | Nettuno. Spaccio di droga, tentata estorsione, lesioni personali. La Polizia arresta 4 persone e sequestra 1,3Kg di hashish Leggi tutta la notizia su Cronachecittadine.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Cronache Cittadine– Gli agenti delladi Stato del Commissariato, a seguito della segnalazione di una lite L'articolodi. La1,3Kg diCronache Cittadine.

'Ndrangheta - infiltrazioni ad Anzio e Nettuno : chieste condanne per 240 anni di carcere - Infiltrazioni della 'drangheta nei comuni del litorale romano di Anzio e Nettuno: i pubblici ministeri della Dda di Roma, Giovani Musarò e Alessandra Fini, hanno chiesto condanne per complessivi 240 anni di carcere a carico dei 22 imputati del processo nato dall'operazione Tritone Le indagini. ... (Latinatoday.it)

Ndrangheta - infiltrazioni ad Anzio e Nettuno : chieste condanne per oltre 240 anni di carcere - (Adnkronos) – I pm della Dda di Roma hanno chiesto condanne per oltre 240 anni di carcere per i 22… L'articolo Ndrangheta, infiltrazioni ad Anzio e Nettuno: chieste condanne per oltre 240 anni di carcere proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Ndrangheta - infiltrazioni ad Anzio e Nettuno : chieste condanne per oltre 240 anni di carcere - (Adnkronos) – I pm della Dda di Roma hanno chiesto condanne per oltre 240 anni di carcere per i 22 imputati nel processo nato dalla maxi-inchiesta ‘Tritone’ sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta ad Anzio e Nettuno, sul litorale romano. L’inchiesta, dei pm Giovanni Musarò e Alessandra Fini, aveva ... (Periodicodaily.com)