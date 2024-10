Lanazione.it - Al Teatro Verdi è in corso la campagna abbonamenti alla stagione teatrale 2024/25

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre– Porte aperte aldi Monte San Savino per la/25. Per gli interessati a fermare il proprio posto inper l’intera– 8 spettacoli + 1 – c’è tempo fino a venerdì 11 ottobre mentre dal 14 ottobre saranno in vendita i biglietti per i singoli spettacoli. L’inizio ufficiale della, a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi, è fissato per martedì 22 ottobre con la prima nazionale di “Matteotti – anatomia di un fascismo” con Ottavia Piccolo e I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo.