Al Pacino si racconta nella sua autobiografia | spese folli e vita spericolata

(Di martedì 8 ottobre 2024) La leggenda di Hollywood Alsi mette a nudosua attesissima"Sonny Boy", in uscita l'8 ottobre per Penguin Random House. L'attore 84enne rivela dettagli scioccanti sulla sua, dalleesorbitanti alle esperienze di pre-morte6.da capogiro: 400.000 dollari al meseammette candidamente di aver attraversato un periodo di, arrivando a bruciare fino a 400.000 dollari al mese. Tra le uscite più eclatanti, il suo paesaggista personale che guadagnava ben 400.000 dollari all'anno. L'attore confessa: "Sono cresciuto povero, ma negli anni 2000 ho perso un sacco di soldi perché il mio commercialista mi ha fregato". Questa truffa lo ha costretto ad accettare ruoli poco gratificanti come quello in "Jack and Jill" di Adam Sandler, per il quale ha vinto un Razzie Award come peggior attore non protagonista.