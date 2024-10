Al corteo per la Palestina non sono state attuate procedure efficaci per prevenire lo scontro (Di martedì 8 ottobre 2024) di Ugo Gaiba La manifestazione indetta dai Giovani Palestinesi d’Italia, che si è svolta a Roma questo sabato 5 ottobre, ha coinvolto almeno 11.000 persone, nonostante i blocchi stradali, la pioggia e nonostante la concessione della piazza – come di solito avviene in queste circostanze – sia stata il seguito di lunghe trattative tra i promotori e la questura lunghe! Chissà quante persone ci sarebbero state se fosse stata autorizzata dall’inizio Noi del “Gruppo Free Assange Modena” siamo arrivati alle ore 14 circa, siamo entrati tranquillamente nella piazza passando tra uno dei cordoni di cellulari posti su una delle vie d’accesso, la presenza della Polizia ci appare relativamente contenuta. All’interno del Piazzale Ostiense si vivono le condizioni di una ‘manifestazione statica’, seppure composta da una folla di 7000 persone. Ilfattoquotidiano.it - Al corteo per la Palestina non sono state attuate procedure efficaci per prevenire lo scontro Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) di Ugo Gaiba La manifestazione indetta dai Giovani Palestinesi d’Italia, che si è svolta a Roma questo sabato 5 ottobre, ha coinvolto almeno 11.000 persone, nonostante i blocchi stradali, la pioggia e nonostante la concessione della piazza – come di solito avviene in queste circostanze – sia stata il seguito di lunghe trattative tra i promotori e la questura lunghe! Chissà quante persone ci sarebberose fosse stata autorizzata dall’inizio Noi del “Gruppo Free Assange Modena” siamo arrivati alle ore 14 circa, siamo entrati tranquillamente nella piazza passando tra uno dei cordoni di cellulari posti su una delle vie d’accesso, la presenza della Polizia ci appare relativamente contenuta. All’interno del Piazzale Ostiense si vivono le condizioni di una ‘manifestazione statica’, seppure composta da una folla di 7000 persone.

