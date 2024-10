“Affari Tuoi”, esplodono le polemiche sui social. Cosa sta succedendo (VIDEO) (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella puntata di “Affari Tuoi” andata in onda ieri, lunedì 7 ottobre 2024, su Rai 1, a fare scalpore è stata la vittoria del concorrente piemontese Paolo. Partito con poche speranze, Paolo è riuscito a portare a casa una somma importante, ma come spesso accade, non sono mancate le polemiche. Ad “Affari Tuoi” scoppia la bufera, dunque: i social si sono scatenati dopo l’ennesima vincita, lanciando critiche e commenti ironici. Vediamoli assieme. La partita di Paolo: tra colpi di scena e scelte rischiose La partita di Paolo è stata caratterizzata da una serie di colpi di scena. Dopo una partenza promettente, il concorrente ha visto scomparire i pacchi più preziosi: 200mila, 100mila e 30mila euro. In un momento cruciale, Paolo ha accettato di cambiare il suo pacco 11 con il pacco 4, una decisione influenzata da un sogno della moglie Jessica. Urbanpost.it - “Affari Tuoi”, esplodono le polemiche sui social. Cosa sta succedendo (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella puntata di “” andata in onda ieri, lunedì 7 ottobre 2024, su Rai 1, a fare scalpore è stata la vittoria del concorrente piemontese Paolo. Partito con poche speranze, Paolo è riuscito a portare a casa una somma importante, ma come spesso accade, non sono mancate le. Ad “” scoppia la bufera, dunque: isi sono scatenati dopo l’ennesima vincita, lanciando critiche e commenti ironici. Vediamoli assieme. La partita di Paolo: tra colpi di scena e scelte rischiose La partita di Paolo è stata caratterizzata da una serie di colpi di scena. Dopo una partenza promettente, il concorrente ha visto scomparire i pacchi più preziosi: 200mila, 100mila e 30mila euro. In un momento cruciale, Paolo ha accettato di cambiare il suo pacco 11 con il pacco 4, una decisione influenzata da un sogno della moglie Jessica.

