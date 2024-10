Accensione caloriferi, ok ai riscaldamenti accesi a Novate e Senago: ecco per quante ore (Di martedì 8 ottobre 2024) Accensione dei caloriferi autorizzata a Novate Milanese mentre a Senago è facoltativa. ecco le ultime novità di oggi, dopo l’ondata di maltempo e l’abbassamento delle temperature in tutta la Lombardia. Accensione caloriferi: ok a Novate, cosa dice l’ordinanza Novate Milanese è il primo comune della nostra zona che autorizza, con ordinanza del sindaco, l’Accensione dei Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di martedì 8 ottobre 2024)deiautorizzata aMilanese mentre aè facoltativa.le ultime novità di oggi, dopo l’ondata di maltempo e l’abbassamento delle temperature in tutta la Lombardia.: ok a, cosa dice l’ordinanzaMilanese è il primo comune della nostra zona che autorizza, con ordinanza del sindaco, l’dei

