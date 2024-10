Secoloditalia.it - 46 corpi senza nome: l’appello dell’Interpol al popolo del web per risolvere i “cold case” e trovare gli assassini (video)

(Di martedì 8 ottobre 2024) Gli americani li chiamano, per noi sono casi irrisolti, accumulati negli anni in scaffali che gremiscono gli archivi di un orroredelle vittime, evolto dei loro. Si riparte cercando di dare risposte a misteri che, sepolti dal tempo, gli investigatori di tutta Europa tenteranno di, facendo riemergere dalle teche del sommerso una verità ancora nascosta nell’anonimato. Interpol e Paesi europei collaborano per46 “” E allora, sei Paesi europei e l’Interpol hanno unito le forze per46 casi irrisolti (s) che coinvolgono donne non identificate i cui resti sono stati trovati anni fa in tutta Europa. La maggior parte delle donne, si legge in una nota, è stata uccisa o è morta in circostanze sospette o inspiegabili.