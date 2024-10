Via al progetto “agricoltura sociale” a Ponticelli e nel Napoletano (Di lunedì 7 ottobre 2024) Al via il progetto “Agri-Cultura” promosso da Associazione Sott’e’ncoppa, Associazione Maestri di Strada, Associazione Un’Infanzia da Vivere, Terra di Confine APS, Let’s do It! Italy, Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria, Cooperativa sociale Verde Speranza. Fondazione Con il Sud, attraverso il Bando Terre Colte, sta finanziando il recupero di 12 fondi agricoli; con la collaborazione tra privato sociale ed enti pubblici saranno avviate nuove imprese, offerte occasioni professionali per persone in difficoltà e promosse iniziative dedicate ai cittadini come evidenzia una nota. I progetti sono sostenuti con 2 milioni di euro dalla Fondazione CON IL SUD e avviati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia”. Cooperativa sociale Sott’e’ncoppa è stata selezionata tra i 5 progetti. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Al via il“Agri-Cultura” promosso da Associazione Sott’e’ncoppa, Associazione Maestri di Strada, Associazione Un’Infanzia da Vivere, Terra di Confine APS, Let’s do It! Italy, Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria, CooperativaVerde Speranza. Fondazione Con il Sud, attraverso il Bando Terre Colte, sta finanziando il recupero di 12 fondi agricoli; con la collaborazione tra privatoed enti pubblici saranno avviate nuove imprese, offerte occasioni professionali per persone in difficoltà e promosse iniziative dedicate ai cittadini come evidenzia una nota. I progetti sono sostenuti con 2 milioni di euro dalla Fondazione CON IL SUD e avviati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia”. CooperativaSott’e’ncoppa è stata selezionata tra i 5 progetti.

Un viaggio intorno al mondo che culmina in un progetto di solidarietà. Nicola Regina a Martina Franca per raccontare la storia della sua associazione Viva la Vida Family Venerdì 20 settembre (ore 18 : 30 - ingresso libero) Nicola Regina sarà ospite di Masseria Frascarosa per raccontare la storia della sua associazione Viva la Vida Family - attiva in Cambogia da dieci anni. Modera l'incontro Gianni Bianchini - viaggiatore e nomade digitale. In attesa dell'evento - abbiamo intervistato entrambi - “Dovevo starci 5 giorni in Cambogia”, racconta Nicola, “e adesso sono 10 anni che sono lì. Ma non solo, Gianni ha creato un vero e proprio ponte tra Nicola e la nostra comunità, infatti venerdì 20 settembre sarà ospite in Valle d’Itria, dalle 18:30, presso Masseria Frascarosa (contrada san ... (Noinotizie.it)

Terza edizione di "Affabulazione" : l'Associazione Igor Stravinsky selezionata con il progetto "Ricominciamo da tre" - L’Associazione Igor Stravinsky di Avellino sarà impegnata dal 12 al 19 settembre nel Progetto “Ricominciamo da tre… omaggio a Eduardo De Filippo , Salvatore Di Giacomo e Massimo Troisi”, nell’ambito della III edizione di “Affabulazione. Espressione della Napoli policentrica”, la rassegna di... (Avellinotoday.it)

Castellammare di Stabia - Associazione Incrocio delle Idee : parte per il terzo anno consecutivo il Progetto di Supporto Scolastico - Una iniziativa di puro volontariato sia per quanto riguarda gli insegnati che tutto il resto del supporto organizzativo. L’associazione è impegnata a sostenere spese relative alla sede, la sua gestione e un minimo di materiale didattico. it. . Per situazioni particolari contattare il 3894220338 – ... (Anteprima24.it)