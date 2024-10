Varese star di OnlyFans denunciata per evasione da un milione e mezzo

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Aveva da tempo spostato la propria residenza anagrafica in Svizzera, per poter godere di una tassazione maggiormente favorevole, ma da una verifica è emerso che in realtà non aveva mai ottenuto la residenza fiscale al di fuori dell’Italia. I finanzieri del Comando Provinciale dihanno denunciato perfiscale, quantificata in 1,5 milioni ladiMady Gio (Filip Madalina Ioana). Le fiamme gialle hanno analizzato la platea dei digital content creator residenti in Italia, individuando la donna, completamente sconosciuta al fisco. Su, individuando una creatrice, totalmente sconosciuta al fisco, di contenuti per adulti condivisi su