Una nuova apertura food in via Argiro: arriva la macelleria-braceria Picadinho

Via Argiro sempre più 'regno' della ristorazione e del food. Nella strada del centro murattiano si prepara ad aprire i battenti la macelleria-braceria Picadinho. L'inaugurazione è fissata per giovedì prossimo, 10 ottobre. Il locale al civico 70 sarà macelleria al mattino e braceria attiva fino

