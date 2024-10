Tullio Pironti avrà una targa in piazza Dante, il 20 dicembre omaggio al libraio editore (Di lunedì 7 ottobre 2024) La targa per Tullio Pironti in piazza Dante sarà inaugurata il 20 dicembre con la presenza delle istituzioni. Fanpage.it - Tullio Pironti avrà una targa in piazza Dante, il 20 dicembre omaggio al libraio editore Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Laperinsarà inaugurata il 20con la presenza delle istituzioni.

Passa da Napoli il giro d’Italia dei libri: i luoghi dell’editoria raccontati come in un romanzo - Il volume di Roberto Cicala Andare per i luoghi dell’editoria presentato venerdì 4 ottobre alle 12 al palazzo Reale per Campania Libri Festival con Diego Guida, pubblicato dal Mulino per i 70 anni del ... (napolitoday.it)