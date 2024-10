Trasporti, la Linea 1 della metropolitana chiude in anticipo per tre giorni (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per tre giorni. Da oggi fino a mercoledì 9 ottobre, infatti, la chiusura al pubblico della più importante Linea metro cittadina sarà anticipata di qualche ora per consentire attività di verifica. E' quanto annuncia Anm sui suoi canali (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ladi Napoliinper tre. Da oggi fino a mercoledì 9 ottobre, infatti, la chiusura al pubblicopiù importantemetro cittadina sarà anticipata di qualche ora per consentire attività di verifica. E' quanto annuncia Anm sui suoi canali (Napolitoday.it)

Napolitoday.it - Trasporti, la Linea 1 della metropolitana chiude in anticipo per tre giorni

Partorisce in metropolitana: la bambina ottiene viaggi gratis su quella linea per tutta la vita - Lo stesso neonato riceverà un biglietto omaggio per viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici STIB per tutta la vita. Il ‘metro baby’ resterà per sempre legato alla storia di Bruxelles e dello STIB, un esempio toccante di come anche nelle situazioni più insolite si possa trovare un momento di ... (Notizie.com)

Metropolitana M5, guasto agli impianti risolto: la linea lilla riapre tra San Siro e Tre Torri - E alle 10. Alternative di viaggio: tram 16 tra San Siro e Segesta. . Alle 10 ha riaperto tra Bignami e Tre Torri. Infine, l’ultima comunicazione: “I treni di M5 tornano a fare tutte le fermate. “I treni viaggiano tra Bignami e Tre Torri. Considerate possibili maggiori tempi di viaggio e di attesa ... (Ilgiorno.it)

Malore a bordo della metropolitana di Torino a Porta Susa, linea bloccata - Malore a bordo della metro mercoledì 4 settembre intorno a mezzogiorno nella stazione di Porta Susa. Per permettere l'intervento dei soccorsi, il servizio è stato bloccato per una ventina di minuti. Ritardi su tutta la linea e disagi tra i passeggeri a causa delle temperature elevate percepite... (Torinotoday.it)