Teacup 2 si farà? risponde il creatore della sere di successo

(Di lunedì 7 ottobre 2024)2 siildiIl produttore esecutivo e showrunner diha parlato dei piani di2 la potenziale seconda stagione e oltre. Basata sul romanzo di Robert McCammon Stinger e composta da otto episodi,è guidata dalla star di The Handmaid’s Tale Yvonne Strahovski e da Scott Speedman di Grey’s Anatomy. È incentrata su un improbabile gruppoGeorgia rurale che deve collaborare per affrontare un misterioso pericolo che minaccia la loro sopravvivenza. La serie recentemente è stata elogiata persino da Stephen King. In vistaprima di, in onda il 10 ottobre su Peacock, il, showrunner e produttore esecutivo Ian McCulloch ha affrontato candidamente la possibilità di continuare l’adattamento horror per più stagioni. McCulloch ha spiegato che, pur avendo alcune idee, non sa quale sarà il finalestoria.