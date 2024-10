SERIE A1. Conegliano facile contro Busto Arsizio. Milano e Bergamo, primi successi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Vero Volley e Volley Bergamo cominciano bene la stagione. Per Busto Arsizio, invece, un preventivabile ko in casa delle invincibili di Conegliano. La Eurotek di Busto Arsizio ha fatto quel che ha potuto ma contro le pantere campionesse di tutto, trascinate da Haak, Gabi e Lanier, è andata subito sotto perdendo il primo set per 25-15. Buona prova nel secondo delle farfalle, con Olaya bene in attacco, che si portano sul 15-12 ma nel finale Conegliano cambia marcia e Haak e la Mvp Lanier firmano il 25-22. Nel terzo l’Imoco scappa via (19-11) e chiude con un facile 25-15. Niente drammi per le Bustocche, le partite salvezza sono altre. Debutto vincente per la corazzata Vero Volley Milano che, senza Egonu fuori un mese e mezzo, vince a Pinerolo per 3-1. Il primo set è un romanzo chilometrico ma il finale è delle Pinelle (40-38). Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Vero Volley e Volleycominciano bene la stagione. Per, invece, un preventivabile ko in casa delle invincibili di. La Eurotek diha fatto quel che ha potuto male pantere campionesse di tutto, trascinate da Haak, Gabi e Lanier, è andata subito sotto perdendo il primo set per 25-15. Buona prova nel secondo delle farfalle, con Olaya bene in attacco, che si portano sul 15-12 ma nel finalecambia marcia e Haak e la Mvp Lanier firmano il 25-22. Nel terzo l’Imoco scappa via (19-11) e chiude con un25-15. Niente drammi per lecche, le partite salvezza sono altre. Debutto vincente per la corazzata Vero Volleyche, senza Egonu fuori un mese e mezzo, vince a Pinerolo per 3-1. Il primo set è un romanzo chilometrico ma il finale è delle Pinelle (40-38).

