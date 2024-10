Ranking WTA 7 ottobre 2024 | Jasmine Paolini scende al n 6 mondo Gauff in top-5

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ci sono degli aggiornamenti nelWTA all’inizio di questa settimana. Il torneo 1000 di Pechino, in Cina, ha permesso a Cocodi recuperare il sorriso, dopo un periodo di grandi difficoltà. La statunitense si è presa il titolo nella capitale cinese e grazie ai 1000 punti incamerati è tornata in top-5, nel caso specifico al n.4 della classifica mondiale. Nella graduatoria che vede sempre al comando la polacca Iga Swiatek, a precedere la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Jessica Pegula,ha perso una posizione. La toscana non è riuscita a confermare il suo status nel torneo asiatico, venendo sconfitta nel terzo turno dalla polacca Magda Linette e vedendo in questo modo allontanarsi il quarto posto della classifica, primato italiano assoluto di Francesca Schiavone in ambito femminile. (Oasport.it)