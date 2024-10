Proprio vicino casa uomo ucciso davanti al figlio

(Di lunedì 7 ottobre 2024) PISA – Questa sera, intorno alle ore 21, unè statonella frazione di Oratoio, alla periferia di Pisa, mentre nella zona si stava per svolgere una processione in occasione della festa della Madonna del Rosario. Secondo alcuni testimoni, sarebbero stati uditi almeno sei colpi di pistola poco prima dell’inizio dell’evento religioso. La vittima, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe un cittadino di origini albanesi, colpito mortalmentealnella corte della sua abitazione. Non è ancora chiaro se l’si trovasse all’interno di un furgone al momento dell’agguato. Indagini in corso Sul luogo del delitto sono intervenute la squadra mobile e la polizia scientifica, mentre la polizia municipale ha provveduto a chiudere l’accesso alla strada. (Thesocialpost.it)