Nella terza giornata del campionato di Promozione vincono solamente il Canaletto e la Tarros Sarzanese, mentre l'esaltante derby tra la Forza e Coraggio e il Follo si è concluso sul risultato di 3-3. Niente da fare per Don Bosco, Intercomunale Beverino e Magra Azzurri. Pareggia il Levanto. Vallescrivia–Don Bosco 2-0 Marcatori: 79' rig. Compagnone, 91' Breschi. Al 58' Stano compie un miracolo sull'incornata di Fassone. Al 79' Compagnone finalizza il penalty e al 91' Breschi chiude i conti. San Desiderio - Canaletto 0-2 Marcatori: 55' Pedaci, 61' Natale Il Canaletto conquista una preziosa vittoria grazie alle reti di Pedaci e di Natale su passaggio sulla fascia destra di Pedaci. Forza e Coraggio - Follo 3-3 Marcatori: 7' , 41', 78' Lissoufi, 17' Franceschini, 38' Raimondi, 45' Angelotti. Apre le marcature Lissoufi in tap-in.

Lanazione.it - Promozione Canaletto e Tarros graffiano in trasferta

Nella terza giornata del campionato di promozione vincono solamente il canaletto e la Tarros Sarzanese, mentre l'esaltante derby tra ...

