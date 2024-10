Prime Video, i film di ottobre (Di lunedì 7 ottobre 2024) Su Prime Video c’è una pioggia di nuove uscite anche per quanto riguarda i film, tra azione, thriller e horror, oltre ad attese serie come ‘Citadel: Diana’, il reboot australiano di ‘The Office’ e il debutto dello show ‘The Pasta Queen’. ‘Ancora una possibilità’ Uscito il 4 ottobre. Dopo un attacco a un black site in Polonia, il Navy SEAL Jake Harris (Scott Adkins), un abile combattente, riesce a sopravvivere a un assalto di mercenari in un aeroporto. I soldati stanno cercando di catturare il sospetto terrorista di alto profilo Amin Mansur. Mansur è l'unico in grado di rivelare la posizione di una bomba che potrebbe esplodere durante il discorso sullo Stato dell'Unione. ‘Ghostbusters: Frozen Empire’ Esce il 15 ottobre. Quotidiano.net - Prime Video, i film di ottobre Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Suc’è una pioggia di nuove uscite anche per quanto riguarda i, tra azione, thriller e horror, oltre ad attese serie come ‘Citadel: Diana’, il reboot australiano di ‘The Office’ e il debutto dello show ‘The Pasta Queen’. ‘Ancora una possibilità’ Uscito il 4. Dopo un attacco a un black site in Polonia, il Navy SEAL Jake Harris (Scott Adkins), un abile combattente, riesce a sopravvivere a un assalto di mercenari in un aeroporto. I soldati stanno cercando di catturare il sospetto terrorista di alto profilo Amin Mansur. Mansur è l'unico in grado di rivelare la posizione di una bomba che potrebbe esplodere durante il discorso sullo Stato dell'Unione. ‘Ghostbusters: Frozen Empire’ Esce il 15

