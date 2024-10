Premio "Dionisio Roberti", la cerimonia a Palazzo delle Laudi con gli studenti più meritevoli (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – Anche quest'anno, il 12 ottobre, Sansepolcro celebra un importante appuntamento, in concomitanza con l’anniversario della morte di Piero della Francesca, con la consegna del prestigioso Premio "Dionisio Roberti" agli studenti più meritevoli. Dal 1991, questa data è dedicata a riconoscere il merito e l’impegno degli studenti degli istituti secondari di primo e secondo grado del nostro territorio. La cerimonia, ospitata nella suggestiva Sala Consiliare di Palazzo delle Laudi, vedrà la partecipazione di istituzioni e autorità locali, ed è organizzata dal Comune di Sansepolcro con il prezioso contributo della Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia e della Fondazione Marco Gennaioli Onlus. Lanazione.it - Premio "Dionisio Roberti", la cerimonia a Palazzo delle Laudi con gli studenti più meritevoli Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – Anche quest'anno, il 12 ottobre, Sansepolcro celebra un importante appuntamento, in concomitanza con l’anniversario della morte di Piero della Francesca, con la consegna del prestigioso" aglipiù. Dal 1991, questa data è dedicata a riconoscere il merito e l’impegno deglidegli istituti secondari di primo e secondo grado del nostro territorio. La, ospitata nella suggestiva Sala Consiliare di, vedrà la partecipazione di istituzioni e autorità locali, ed è organizzata dal Comune di Sansepolcro con il prezioso contributo della Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia e della Fondazione Marco Gennaioli Onlus.

