Poliziotto aggredito dopo aver fermato un'auto, spara e uccide Francesco Chimirri. Poi rischia il linciaggio dei familiari della vittima: è gravissimo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un Poliziotto, di cui non si conoscono al momento le generalità, nel pomeriggio del 7 ottobre ha sparato e ucciso un giovane a Crotone, nel quartiere «Lampanaro». Leggo.it - Poliziotto aggredito dopo aver fermato un'auto, spara e uccide Francesco Chimirri. Poi rischia il linciaggio dei familiari della vittima: è gravissimo Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un, di cui non si conoscono al momento le generalità, nel pomeriggio del 7 ottobre hato e ucciso un giovane a Crotone, nel quartiere «Lampanaro».

Sparatoria a un posto di blocco a Crotone : poliziotto aggredito uccide un giovane - La sparatoria, secondo quanto emerge dalle prime informazioni, sarebbe scaturita da futili motivi. Sul posto polizia e carabinieri. (Ilgiornale.it)

Poliziotto trova droga nel campo da calcio del carcere Beccaria di Milano e viene aggredito dai detenuti - Un poliziotto penitenziario in servizio nel carcere Beccaria di Milano è stato aggredito lo scorso 15 agosto da alcuni detenuti. L'agente aveva appena trovato nel campo da calcio della sostanza stupefacente.Continua a leggere . (Fanpage.it)

“Gravissimi disordini nel carcere di Bari : sequestrata un’infermiera e aggredito un poliziotto che l’ha difesa”. La denuncia della polizia penitenziaria - L’allarme del sindacato Uilpa: i disordini sarebbero iniziati poco fa e la situazione è ancora poco chiara. “Richiamati in servizio gli agenti in riposo, altri in arrivo da diversi penitenziari”. (Bari.repubblica.it)