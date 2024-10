Pineto, UFFICIALE: esonerato Cudini (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Pineto (Serie C girone B) ha esonerato mister Mirko Cudini dopo 8 giornate di campionato: sette i punti in classifica per gli abruzzesi, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il(Serie C girone B) hamister Mirkodopo 8 giornate di campionato: sette i punti in classifica per gli abruzzesi,

Pineto, UFFICIALE: esonerato Cudini - Il Pineto (Serie C girone B) ha esonerato mister Mirko Cudini dopo 8 giornate di campionato: sette i punti in classifica per gli abruzzesi, in zona playout. La. (calciomercato.com)

