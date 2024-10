Paul Pogba, ufficiale: squalifica ridotta da quattro anni a 18 mesi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Paul Pogba potrà tornare presto in campo. A confermare la riduzione della squalifica del centrocampista francese da quattro anni a 18 mesi è stato il Tas. Il centrocampista della Juventus era stato squalificato dopo essere risultato positivo a un controllo antidoping alla fine della partita dei bianconeri contro l’Udinese del 20 agosto 2023. L’effetto del provvedimento era però iniziato a settembre dello stesso anno e quindi la squalifica si sarebbe dovuta concludere a settembre 2027. Ovvero quando Paul Pogba avrebbe avuto 34 anni. La sua carriera calcistica ad alti livelli sarebbe quindi di fatto stata conclusa. Invece ora ecco arrivare la decisione del Tas che consentirà al francese di tornare in campo a marzo 2025. Sport.quotidiano.net - Paul Pogba, ufficiale: squalifica ridotta da quattro anni a 18 mesi Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024)potrà tornare presto in campo. A confermare la riduzione delladel centrocampista francese daa 18è stato il Tas. Il centrocampista della Juventus era statoto dopo essere risultato positivo a un controllo antidoping alla fine della partita dei bianconeri contro l’Udinese del 20 agosto 2023. L’effetto del provvedimento era però iniziato a settembre dello stesso anno e quindi lasi sarebbe dovuta concludere a settembre 2027. Ovvero quandoavrebbe avuto 34. La sua carriera calcistica ad alti livelli sarebbe quindi di fatto stata conclusa. Invece ora ecco arrivare la decisione del Tas che consentirà al francese di tornare in campo a marzo 2025.

