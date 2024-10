Pallamano i convocati dell’Italia per lo stage di Bressanone verso i Mondiali 2025

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Italia dellaprocede sempre di più a grandi passi, a cui ha ottenuto la qualificazione dopo un lungo percorso e una lunga attesa durata 28 anni. In vista dell’appuntamento iridato, ma anche delle imminenti prime partite del percorso di accesso agli Europei 2026, che scatteranno a novembre con gli impegni contro Spagna (trasferta) e Serbia (casa), il direttore tecnico degli azzurri Riccardo Trillini ha reso nota una lista di 13 giocatori, tutti militanti nella Serie A Gold, che da oggi – 6 ottobre – a mercoledì 8 ottobre si ritroveranno al Palasport di via Laghetto aper lavorare su vari aspetti. Dal lavoro fisico in palestra a quello riguardante la fase difensiva sul campo, senza dimenticare tante cose da rivedere in sala-video, con la possibilità di coinvolgere anche chi, in quel caso, è impegnato in squadre estere.