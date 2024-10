"Non mi dite che è morta". Il racconto tra i casolari (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Letizia era una donna solare, sempre sorridente, aperta al dialogo. Non posso credere che sia morta". In questo angolo di Valdichiana, la notizia rimbalza di prima mattina, anche se qualche finestra si è illuminata già nel cuore della notte per quel via vai di auto con il lampeggiante blu e le sirene dell’ambulanza. Una corsa per salvare una donna riversa a terra in un campo con una ferita alla testa: troppo tardi. Il sopralluogo del medico legale dirà a quando risale la morte e sopratutto ne chiarirà le cause. Gli inquirenti battono la pista dell’omicidio ma in questa fase non escludono altre ipotesi. Letizia Girolami era originaria di Roma e nella Capitale tornata periodicamente, raccontano i vicini di casa. (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Letizia era una donna solare, sempre sorridente, aperta al dialogo. Non posso credere che sia". In questo angolo di Valdichiana, la notizia rimbalza di prima mattina, anche se qualche finestra si è illuminata già nel cuore della notte per quel via vai di auto con il lampeggiante blu e le sirene dell’ambulanza. Una corsa per salvare una donna riversa a terra in un campo con una ferita alla testa: troppo tardi. Il sopralluogo del medico legale dirà a quando risale la morte e sopratutto ne chiarirà le cause. Gli inquirenti battono la pista dell’omicidio ma in questa fase non escludono altre ipotesi. Letizia Girolami era originaria di Roma e nella Capitale tornata periodicamente, raccontano i vicini di casa. (Lanazione.it)

Lanazione.it - "Non mi dite che è morta". Il racconto tra i casolari

Perugia: zebre sbiadite, marciapiedi ko. Via Settevalli, dove una donna è morta investita. “Zona pericolosa” - I rilievi della polizia locale hanno mostrato che l’uomo non teneva una velocità elevata, tutt’altro. . Il riferimento è proprio al milione di euro speso lo scorso anno per rifare la strada che adesso avrà bisogno di un intervento profondo, alla luce del prossimo sbarco del Metrobus. Perugia, ... (Lanazione.it)

Salute: Schillaci, 'dieta mediterranea brand mondiale, riduce mortalità del 10 per cento' - Una stretta aderenza alla dieta mediterranea riduce la mortalità di quasi il 10 per cento". La dieta mediterranea è un brand riconosciuto a livello mondiale. . (Adnkronos) - "Nutrire è prevenire. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo a "Divinazione Expo 24" a Siracusa ... (Liberoquotidiano.it)

Belluno, Alessia Vidotto morta per miocardite in vacanza in Albania, era stata ricoverata “per Covid”, aveva 38 anni - Alessia, era descritta da chiunque la conoscesse come una donna gentile, sorridente e riservata. . Alessia Vidotto, originaria di Sedico ma residente a Mussoi - frazione di Belluno - è morta per una miocardite fulminante il giorno di Ferragosto mentre si trovava in vacanza con la famiglia in ... (Ilgiornaleditalia.it)

"Non mi dite che è morta". Il racconto tra i casolari - Lei sorridente, legata alla colonica del padre. Il marito un artista canadese "Sempre gentile, di rado in paese". L’esperienza comune in Africa, le passeggiate.(msn.com)

Madonna, morto il fratello Christopher. Un anno fa l’addio a Anthony - Un’altra tragedia scuote la vita della regina del pop. Dopo aver perso solo un anno fa il fratello maggiore Anthony Ciccone, ora Madonna piange per la scomparsa dell’altro fratello, quello minore, Chr ...(dilei.it)

Divina Lea Pericoli, l’elegante apripista per le tenniste italiane - Era stata la migliore tennista italiana fra il ‘59 e il ‘76, senza vincere quanto altre stelle (ottavi di finale al Roland-Garros e Wimbledon) ma distinguendosi per classe ed eleganza. Quella che oggi ...(editorialedomani.it)