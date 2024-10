Napoli, esplode power bank del cellulare a scuola: 7 studenti intossicati, 2 al pronto soccorso (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'episodio al Liceo Statale Vittorini dell'Arenella. Il powerbank è esploso, incendiando uno zainetto. Sul posto il 118. La preside a Fanpage.it: "Nessun ferito grave" Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'episodio al Liceo Statale Vittorini dell'Arenella. Ilè esploso, incendiando uno zainetto. Sul posto il 118. La preside a Fanpage.it: "Nessun ferito grave"

